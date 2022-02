Mijn nieuwe boeken



Zoiets ziet de cover er uit dit is nog niet het orgineel.



Na mijn boek De vlucht en het goud van Hitler hetgeen nog steeds verkocht wordt heb ik de smaak te pakken, de verhalen heb ik allang geschreven maar nooit laten uitgeven.





Twee nieuwe boeken komen binnekort in de winkel ik moet alleen het ISBN nog ontvangen dan komen ze in alle winkels te koop.

Eerste boek; een spannend verhaal over Saddam Hoessein, leeft hij nog? is er echt een dubbelganger opgehangen zoals de internationale journalisten denken.

Tweede boek; Het wordt smullen voor ufo liefhebbers.